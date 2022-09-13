فرحات: تسوية كل التذبذبات التي عرفها سوق الأدوية مؤخرا

أكد اليوم الثلاثاء، المدير العام للصيدلية المركزية في المستشفيات، أنه تمت تسوية كل التذبذبات التي عرفها سوق الأدوية مؤخرا.

وقال فرحات، أن :”مصالحه على استعداد لتوفير الأدوية في المستشفيات وإيصالها إلى كل المرضى في الوقت المناسب”، مشبرا إلى وجود نقص وتذبذبات في الأدوية ومستلزمات الصحية.

وأردف ذات المتحدث بالقول:”لكن الحمد لله تم تسوية الوضع، كما لا يوجد فرق بين أنواع الأدوية وأولوياتنا هو توفير كل الأدوية ليس فقط لمرضى السرطان”.

و ذكر المكير الجديد، بان وزارة الصناعة الصيدلانية، قد منحت تعليمة لمؤسسات تصنيع الأدوية واستيرادها وتوزيعها، 5 أيام لتحرير المنتجات التي تعرف توترا بغرض إيجاد حلول أو بدائل علاجية التي تعرف ندرة، لتسهيل إتاحتها للمريض، مشددا على أنه سيتم إجراء عمليات التفتيش للتحقق من الامتثال لهذه الأحكام

و بخصوص تعيينه في منصبه الجديد، قال فرحات “هذا شرف لي واعتزاز وبتواجد وزير الصحة والصناعة الصيدلانية سند لي، وإتمام المهمة التي سبق ممارستها من طرف الوزير الحالي للصناعة الصيدلانية”.

رمزي أحمد توميات

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