فتح 2200 منصب جديد لتوظيف الأساتذة في قطاع التعليم العالي

طمأن اليوم الخميس، مدير التخطيط والإستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ياسين بلعربي، بأن الوزارة الوصية وفرت كل الظروف لإنجاح الدخول الجامعي الجديد 2022-2023.

وكشف بلعربي لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أنه تم تسجيل 45 ألف مقعدا بيداغوجيا جديدا، إضافة إلى توفير 20 ألف و500 سريرا جديدا.

وأعلن ذات المتحدث، عن فتح 2200 منصب أستاذ، ما يدعم قدرات وزارة التعليم العالي في التكوين ويسمح بالتجاوب مع المعايير العالمية كاشفا، أن الفئة العمرية بين 18و25 سنة داخل الجامعة مقارنة بتعداد السكان تشكل نسبة 65 بالمائة ،

كما أوضح المسؤول بالوزارة، أن هذه النسبة كانت أحد العوامل في الترتيب المتقدم للجزائر عربيا وإفريقيا في التقرير الأخير للأمم المتحدة المتعلق بالتنمية البشرية الذي صدر الأسبوع الماضي .

وتطرق ضيف الإذاعة، الى سياسة التعليم العالي ، أين أبرز جهود الوزارة في تطبيق سياسة رئيس الجمهورية بخصوص دعم التكوين العالي خاصة في العلوم التكنولوجية على اعتبارها أحد ركائز التنمية وتطوير الإقتصاد.

وفي هذا الصدد كشف بلعربي أنه تم وضع مخطط للتوفيق بين توفير التخصصات المتلائمة مع متطلبات التنمية ، وتستشرف الجامعة الجزائرية بلوغ رقم 3 ملايين طالب جامعي مطلع سنة 2030.

ليديا كبيش

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