فتح منصة التوجيهات الجامعية الأولية للطلبة الجدد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن فتح المنصة الرقمية الخاصة بالتوجيهات الأولية للطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا دورة جوان 2023.

وكشف بداري، خلال ندوة صحفية أنّ 71 بالمائة من الطلبة الجدد قد حصلوا على رغباتهم الثلاثة الأولى.

و أوضح ذات المتحدث، أن نسبة الطلبة المتحصلين على الرغبة الأولى بلغت 38.57 في المائة. أما الرغبة الثانية فقدرت نسبتها 18.20 في المائة، في حين حاز ما نسبته 13.93 طالب على الرغبة الثالثة.

أما الطلبة الذين لم يتحصلوا على التوجيه المرغوب فيه، فقد بلغ عددهم حوالي 5 آلاف طالب، وهو رقم ضئيل مقارنة بالسنوات الماضية، حسب وزير التعليم العالي.

وبالنسبة لتوزيع حاملي شهادة البكالوريا حسب ميادين التكوين الكبرى، فقد أخذ تخصص العلوم والتكنولوجيا النسبة الأكبر. والتي قدرت بـ 53.04 في المائة.

أما تخصص علوم إنسانية واجتماعية فجاء في المرتبة الثانية بنسبة 35.54 في المائة. يليه علوم اقتصادية وتسيير وعلوم التجارية بـ 11.87 بالمائة.

هذا وقد وأكد بداري أن النتائج الجيدة المحققة في بكالوريا هذه السنة وارتفاع عدد المتحصيلن على تقدير جيد وممتاز، أجبر القطاع على رفع عدد المقاعد البيداغوجية خاصة في فروع الطب المدارس العليا والتخصصات ذات التسجيل الوطني.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...