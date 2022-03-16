كشف مدير الدراسات و التطوير بالشركة الجزائرية للحوم الحمراء، علي زياني عن فتح ما يقارب 150 نقطة لبيع اللحوم الحمراء بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأفاد زياني أن أماكن نقاط البيع سيتم الإعلان عنها لاحقا بالتنسيق مع المصالح و مديريات التجارة و الفلاحة بجميع الولايات.

وقال ذات المتحدث خلال استضافته في برنامج “ضيف الأخبار” على القناة الثانية إن الجزئر تملك حاليا 25 مليون رأس من الأغنام والمواشي موضحا بأن نقاط البيع الخاصة بشهر رمضان سيتم افتتاحها بمختلف ولايات الوطن وخصوصا بالمدن الرئيسية الكبرى مثل العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة وسكيكدة والمعروفة بكثرة الطلب على اللحوم خلال هذه المناسبة ، إضافة إلى نقاط البيع التقليدية.

وفي هذا الصدد طمأن مدير الدراسات بأن اللحوم ستكون متوفرة بأسعار معقولة و في متناول المواطنين، كاشفا بأنه تم فتح ثلاثة مذابح صناعية بمدن الهضاب العليا المعروفة بتربية المواشي وهي موزعة بكل من ولايات الجلفة و أم البواقي و البيض، فيما تمت إعادة تهيئة مذبح قديم بولاية عنابة وقد دخل حيز التشغيل مع مطلع هذه السنة.

ليديا كبيش

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