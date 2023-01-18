فتح تخصصات تكوينية هامة في شهر فيفري

كشف مدير التعليم والتكوين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، مولود بولعوينات٬في تصريح له للإذاعة الجزائرية٬ اليوم الأربعاء، عن تنظيم صالون الابتكار وفتح تخصصات تكوينية هامة في شهر فيفري القادم.

وحيث أشار ذات المسؤول٬إلى أن الحدث سيغطي اختراعات جميع ناشطي مؤسسات التكوين٬مردفا بالقول:”يجري التحضير لفتح تخصصات هامة في تحلية المياه عبر المدن المطلة على السواحل، كما أنّ التفكير جارٍ في تطوير التخصصات المتصلة بالأمن الغذائي”.

ونوّه بولعوينات إلى إبرام مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اتفاقية للتكوين مع مؤسسة فيات الجزائر في مختلف مجالات صناعة السيارات، فضلاً عن توقيع اتفاقية ثانية مع مؤسسة رونو الجزائر، إضافة إلى مذكّرة تفاهم مع مؤسسة بيجو ستروان، ناهيك عن اتفاقية مع جي تي زاد الألمانية للإسهام في التكوين.

وأكد بولعوينات على الاهتمام بصناعة السفن ومنظومة الصيد، والانفتاح على المقاولاتية، من خلال انشاء دار للمرافقة عبر الولايات لمساعدة الخرّيجين على إنشاء مؤسسات٬سيما الاهتمام بالحرف اليدوية.

كما سجّل ذات المتحدث وجود أكثر من 1200 مؤسسة تكوين من المستوى الأول إلى المستوى الخامس عبر الوطن وفي كافة المجالات، والعمل على تحسين مستويات العمال والأساتذة، لإنتاج يد عاملة مؤهلة.

وختم بولعوينات حديثه مضيفا بأنّ منظومة التكوين والتعليم المهنيين تنتج 300 ألف خريج سنوياً، مركّزاً على أهمية مساهمة المؤسسات الاقتصادية في عموم عمليات التكوين.

حورية سعداوي

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