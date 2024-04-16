أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، مساء اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق قضائي بشأن حادث انهيار جسر تصفية الغبار بمركب سيدار الحجار، صباح الأحد، والذي نجم عنه توقف الإنتاج.

جاء في بيان وكيل الجمهورية، “بتاريخ 14 أفريل 2024 وفي حدود الساعة الخامسة صباحاً، حدث إنهيار لجسر تصفية الغبار رقم 01 بوحدة إنتاج المواد الملبدة PMA بمركب سيدار الحجار، نجم عنه توقف الإنتاج”.

وعليه، أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق إبتدائي عن طريق مصالح الدرك الوطني، لمعرفة أسباب الحادثة وتحديد المسؤوليات، وسيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ذلك، حسب ذات البيان.

شرف الدين عبد النور