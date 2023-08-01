فتح تحقيق في نوعية الأدوات المدرسية والأسعار

1 أغسطس، 2023

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني. أن الوزارة ستقوم بالتحقيق في نوعية الأدوات المدرسية ومقارنتها بالأسعار لتفادي المضاربة والعمل الموسمي.

وأكد زيتوني، في كلمة له على هامش لقائه مع منتجي ومستوردي الأدوات المدرسية تحضيرا للدخول المدرسي، أنه سيتم رفع الإنتاج الوطني وتطويره من أجل تلبية حاجيات المتمدرسين من الأدوات المدرسية.

وكشف ذات المتحدث أنه سيتم فتح تحقيق في نوعية الأدوات المدرسية وثمنها بالتزامن مع العمل الموسمي، داعيا إلى رفع نسبة الإنتاج المحلي للأدوات المدرسية نظرا للتسهيلات الكبيرة التي تمنحها الدولة من أجل الإستثمار في القطاع.

واضاف وزير التجارة بالقول :”سنعمل مع الوكالة الوطنية للإستثمار من أجال خلق طرق للإستثمار في هذا المجال. والحرص على مرافقة المبادرات المتعلقة بزيادة الإنتاج المحلي. وتنويعه من طرف المتعاملين الإقتصاديين نظرا للإمكانيات التي توفرها الدولة للمنتجين”.

كما ستعمل مصالح وزارة التجارة على تحيين المنظومة القانونية المؤطرة لصناعة الأدوات المدرسية ورقمنة جميع المصالح التقنية والإدارية الخاصة بها.

في حين كشف الوزير أنه سيتم القيام بـ 72 معرض ولائي للأدوات المدرسية خلص بالدخول المدرسي عبر 58 ولاية مع نهاية شهر أوت الجاري وقبيل الدخول المدرسي من أجل اقتناء الأدوات واللوازم المدرسية وبأسعار تنافسية. ومعارض كبرى في العاصمة، وهران وقسنطينة لتموين المواطنين وقطع الطرق أمام الطفليين. مؤكدا على وفرة المنتوجات وخلق التنافسية في الأسعار.

رمزي أحمد توميات

1 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

إنقاذ 184 شخص من الغرق في ظرف أسبوع

16 فبراير، 2022

الجزائر تُدين بشدّة الاعتداء الإرهابي على محطة لرفع المياه بقناة السويس في مصر

7 مايو، 2022

النتائج الأولية للإنتخابات المحلية والولائية ليوم السبت 27 نوفمبر 2021

30 نوفمبر، 2021

ضبط ما يقارب 06 قناطير من المخدرات المغربية

15 فبراير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: