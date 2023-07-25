فتح تحقيق في مقتل شخص بسيارة تابعة لأمن دائرة الدبيلة

25 يوليو، 2023

أعلنت اليوم الثلاثاء، نيابة الجمهورية لدى محكمة الدبيلة أنّ وكيل الجمهورية أمر بفتح تحقيق حول حادث المرور الذي أدى لوفاة شخص وإصابة رفيقه، بتاريخ 22 جويلية الجاري

واشتبه في أنّ سيارة المصلحة التابعة لأمن الدائرة هي المتسببة في الحادث، حيث تجمع على إثرها عدد من المواطنين الذين قاموا بالاعتداء على مقر الأمن مما أدى إلى وقوع خسائر مادية.

هذا وقد تمّ تقديم سائق سيارة المصلحة ومرافقيه أمام نيابة الجمهورية، لتتم متابعتهم بجنح القتل الخطأ، الجرح الخطأ، الفرار من المسؤولية المدنية وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.

رمزي أحمد توميات

25 يوليو، 2023

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