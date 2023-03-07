فتح تحقيق في قضية وخز تلميذ من طرف جلبابية بتيارت

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة، في تيارت، بفتح تحقيق وإيقاف كل من يكشف عن ظلوعه في قضية وخز تلميذ بالطور الابتدائي على يده، حسب بيان من محكمة فرندة الصادر اليوم الثلاثاء.

وجاء قي نص البيان :”أن يوم 6 مارس بمنتصف النهار تلقى أفراد فرقة الدرك الوطني بسيدي بختي. مكالمة هاتفية من طرف المسمى “د.أ” والد تلميذ بالطور الابتدائي والساكن بقرية عين القطا بلدية سيدي بختي متمدرس بالسنة الأولى”.

وجاء في المكالمة الهاتفية أن ابنه تعرض الى وخز على يده، عند خروجه من المدرسة في حدود منتصف النهار بحوالي 50 متر.

هذا وكان التلميذ حسب ولي أمره متجها إلى منزله العائلي، أين اقتربت منه امرأة مجهولة مرتدية جلباب اسود ونقاب. وقامت بوخزه بواسطة شفرة مشرط على مستوى ايام يده اليمنى وتوجهت الى وجهة مجهولة.

في حين تم نقل الطفل من طرف والده إلى قاعة العلاج ببلدية سيدي بختي. أين أجريت له المعاينات اللازمة، حيث قمنا بإسداء تعليمات المصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق و ايقاف كل من يكشف عنها التحقيق، يضيف ذات المصدر.

رمزي أحمد توميات

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