فتح تحقيق بعد اختراق حساب وزارة العدل في “تويتر”

12 مارس، 2022

مرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول واقعة تعرض حساب “تويتر” الخاص بوزارة العدل أمس الجمعة لعملية اختراق من طرف مغربيين، حسبما أفاد به بيان صادر عن مجلس قضاء الجزائر

وأفاد البيان :”أنه على إثر تعرض حساب “تويتر” الخاص بوزارة العدل أمس الجمعة لعملية اختراق وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الواقعة”

وأكد البيان، أن مهمة التحقيق أوكلت إلى مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية، مؤكدة أنه سيتم إحاطة الرأي العام بنتائج التحريات في حينها.

ليديا كبيش

12 مارس، 2022

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