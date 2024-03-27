فتح تحقيق ابتدائي في واقعة وفاة لاعب كرة القدم نسيم جزار

27 مارس، 2024

أمرت نيابة الجمهورية، بمحكة مروانة، بمجلس قضاء باتنة، اليوم، بفتح تحقيق ابتدائي، في واقعة وفاة لاعب كرة القدم، المدعو (ج ن)،  البالغ من العمر 17 سنة، بعد تعرضه  لسقوط أدى لإصابته في الرأس، بعد احتكاكه مع لاعب آخر، بالملعب البلدي لبلدية وادي الماء، خلال لقاء رياضي رسمي، جمع بين فريقه أشبال نجم وادي الماء وفريق أمل مروانة، تم نقله على إثره إلى المستشفى الجامعي باتنة لتلقي العلاج، أين مكث فيه من تاريخ 2024/03/15 إلى غاية 2024/03/24 تاريخ وفاته.

و سيشمل التحقيق، حسب بيان نيابة الجمهورية، الجانب المرتبط باتخاذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه التظاهرات الرياضية.

شرف الدين عبد النور

27 مارس، 2024

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