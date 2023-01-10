 فتح تحقيق إبتدائي في وفاة 6 أشخاص بالغاز بعين ولمان

أمرت النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف بفتح تحقيق إبتدائي في وفاة عائلة كاملة متكونة من 6 أشخاص بعين ولمان وسلامة الأجهزة الكهرومنزلية.

وأفاد بيان لمجلس قضاء سطيف، انن تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة وغير صحيحة فإن النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف يعلم الراي العام بخصوص حادث وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون. الذي وقع بدوار بوجليخ بلدية ودائرة عين ولمان ولاية سطيف.

هذا وقد أسفر الحادث عن وفاة “س.ع” 60 سنة. “ب.ن” 55 سنة، “س.هـ” 30 سنة. بالإضافة إلى “س.سوسن” 26 سنة. “س سندس” 22 سنةو “س سلسبيل” 15 سنة.

وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق إبتدائي بخصوص أسباب الوفاة، و فتح تحقيق ابتدائي ثاني حول مدى سلامة الأجهزة الكهرومنزلية المستعملة بالمنزل موضوع الحادث.

رمزي أحمد توميات

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