فتح باب الترشح للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من مشروع تعزيز القدرة التنافسية للتصدير في الصناعات الغذائية

أطلق مركز التجارة الدولية (ITC) بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة وترقية الصادرات، مشروعا جديدا يتمثل في تعزيز القدرة التنافسية للتصدير في قطاع صناعات الغذائية في الجزائر، وذلك في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس2.0 )، حسب بيان لوزارة الصناعة.

وحيث سيقوم هذا المشروع بتقديم المرافقة التقنية، عن طريق التكوين والتدريب، للمؤسسات المستفيدة التي سيتم اختيارها، وذلك بهدف تحسين قدرتها التنافسية الدولية وتنويع قاعدة صادراتها، لاسيما في المجالات ذات القيمة المضافة على غرار تسير الجودة والتعبئة والتغليف، الإشهاد بالمطابقة، تسويق الصادرات، المطابقة للمعايير المطلوبة من قبل الزبائن، يوضح البيان.

وأضاف ذات البيان، أن هذا المشروع سيسمح بربط المؤسسات بأسواق جديدة وزبائن محتملين جدد في أوروبا، إفريقيا والشرق الأوسط.

وكما دعت وزارة الصناعة، المؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا المشروع، في أجل لا يتعدى 02مارس 2023، لإبداء اهتمامها وتقديم طلب ترشحها من خلال ملئ استمارة التسجيل المتاحة على الرابط التالي:

وختم البيان، بأنه سيتم تمويل هذا المشروع من طرف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، في إطار برنامج الأفتياس2.0، الذي تم إطلاقه في 2021 على مدى خمسة سنوات، بهدف تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية المستدامة في الوطن العربي.