أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية في بيان لها اليوم، عن فتح المنصة الرقمية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية أمام الراغبين في الترشح.

و أعلمت الوزارة، جميع المستثمرين المهتمين بالاستثمار الفلاحي الاستراتيجي بالولايات الجنوبية عن طريق استصلاح الأراضي، بفتح المنصة الرقمية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية ودخولها قيد التشغيل إلى غاية تاريخ 04 جوان 2023.

كما دعت وزارة الفلاحة المستثمرين المهتمين للمشاركة الفعالة للمساهمة في تطوير الشعب الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة في الحفاظ على الأمن الغذائي، من خلال التسجيل في المنصة الرقمية.

شرف الدين. عبد النور

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