فتح الاظرفة الخاصة بشراء 10 طائرات بصيغة الايجار المالي

قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بفتح الاظرفة الخاصة بشراء 10 طائرات بصيغة الايجار المالي، حسب بيان للجوية.

وقد مددت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أجل استلام العروض المتعلقة بعملية اقتناء 10 طائرات، حيث تهدف هذه الاستشارة الدولية الى الإيجار المالي العملياتي لستة طائرات من الحجم الكبير. (أربعة طائرات من نوع A330-200/300GE

وطائرتين اثنتين من نوع A330-900). فضلا عن اربع طائرات متوسطة الحجم من طراز (طائرتين B737-800 و طارئتين من نوع B737-9Max).

وعلاوة على اقتناء 10 طائرات عبر التأجير فان الخطوط الجوية الجزائرية قد اطلقت كذلك صفقة لاقتناء 15 طائرة. و التي عاد المنح المؤقت لها لمصنعي الطائرات بوينغ و ايرباص.

أما صفقة الطائرات متوسطة الحجم (8 طائرات) فقد عادت الى الشركة الامريكية بوينغ. فيما ظفرت الشركة الاوروبية ايرباص بصفقة طائرات الحجم الكبير (7 طائرات).

كما سبق للخطوط الجوية الجزائرية ان وقعت يوم الاربعاء المنصرم على عقد مع مصنع الطائرات الامريكي بوينغ. لاقتناء هذه الطائرات ال8 ذات الحجم المتوسط و التي ستكون أولى عمليات تسليمها في سنة 2027.

واوضحت الخطوط الجوية الجزائرية ان العقد مع ايرباص لاقتناء 7 طائرات اخرى سيوقع “قريبا”.

وتحدث الإشارة ان اقتناء الطائرات الـ15 من قبل الخطوط الجوية الجزائرية قد تم تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون. الذي رخص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي جرى في 8 ماي 2022. باقتناء 15 طائرة من اجل فتح خطوط جديدة سيما نحو البلدان الافريقية و الاسيوية..

رمزي أحمد توميات

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