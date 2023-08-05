فتح الأرضية الرقمية الخاصة بالتسجيلات الجامعية النهائية

5 أغسطس، 2023

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، فتح الأرضية الرقمية الخاصة بالتسجيلات الجامعية النهائية للدفع عن بعد حقوق التسجيل وحقوق النقل الجامعي.

وقال بداري عبر حسابه على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك، أن:” الأرضية الرقمية الخاصة بالتسجيلات الجامعية النهائية للدفع عن بعد حقوق التسجيل ” 200دج “. وحقوق النقل الجامعي أيضا المقدرة بـ 150دج، ستكون مفتوحة بداية من 05 أوت 2023 على الساعة 00:00″.

وأوضح الوزير أنه بمجرد دفع حقوق التسجيل يعتبر التسجيلنهائيا ويستلم الطالب بعدها بطاقتهالإلكترونية، وشهادة تسجيله للسنة الجامعية 2024/2023.

كما تسلم في نفس العملية بطاقة النقل الإلكترونية على الوجه الثاني للبطاقة( verso ) للطالب بعد دفعه حقوق النقل.

رمزي أحمد توميات

5 أغسطس، 2023

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