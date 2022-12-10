فتح أرضية التسجيل لمسابقة الدكتوراه اليوم

أعلنت اليوم السبت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، عن فتح أرضية التسجيل لمسابقة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 22/23. وهذا عبر نظام بروغرس، https://progres.mesrs.dz/webdoctorat.

وحسب نص البيان، سيتم السماح لكل الطلبة المتحصلين على ماستر 2 من التسجيل في الدكتوراه، على أن يتم دراسة الملفات وبعدها الإعلان عن النتائج. واجراء المسابقة يوم 15 جانفي القادم.

هذا و تفتح المسابقة الوطنية للمترشحين الحائزين زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة. أو شهادة مهندس معماري، أو شهادة طبيب بيطري أو شهادة تتوج مسار التكوين المحددة مدته خمس سنوات، الذي تضمنه المدارس العليا للاساتذة، أو شهادة ماجستير بتقدير مقبول او شهادات أجنبية معترف بها.

كما تجدر الاشارة، الى أن الإمتحانات تنظم طيلة الفترة الممتدة من 15 جانفي إلى 15 فيفري 2023 وفق رزنامة كل مؤسسة جامعية.

رمزي أحمد توميات

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