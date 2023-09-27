فايزة دحلب: الدولة تُشجع الاقتصاد التدويري من خلال تحفيز الإستمثار

27 سبتمبر، 2023

أفادت وزيرة البيئة فايزة دحلب، على هامش افتتاح الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة :”أنّ الدولة تُشجع الإقتصاد التدويري من خلال تحفيز الإستمثار الذي حظي بتكريس مقاربة دستورية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة”

وقالت دحلب في كلمة لها: “إنّ بلادنا استفادت من 2.8 مليون دولار من الصندوق الأخضر للمناخ وقطاعنا سيشرف على إدارة هذه المنحة” مضيفة بالقةل:” إنّ قطاعنا يعمل على تحفيز الاستثمار خصوصا ما تعلق منه بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد التدويري،

وتابعت ذات المتحدثة قائلة :”وهذا ما يُبرز المكانة المهمة التي يحظى بها المجال في برنامج رئيس الجمهورية من خلال تكريسها في الدستور لمقاربة جديدة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتمثل ذلك في الالتزامين 21 و33″.

وأشارت وزيرة البيئة الى أنّ الجزائر اليوم لا تريد لنفسها العيش بمعزل عن الديناميكية العالمية لاقتصاد الأخضر الذي أصبح من اهتمامات الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتسيير المدمج للنفايات والاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة

في حين دعت نفس المسؤولة الر ضرورة تخصيص جامعين وباحثين في مجال الطاقات المتجددة، بهدف ضمان تكوين إطارات من شأنها تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمختلف المشاريع التي تخص القطاع.

كما أبرزت دحلب أنّ الصالون المقام في الجزائر له أهمية بالغة خصوصا فيما يتعلق بحماية البيئة واستعمال الطاقات النظيفة من خلال دعم وتشجيع المؤسسات الناشئة الخضراء

ولفت ذات المتحدثة الى أن  الجزائر باشرت في إنجاز برنامج واسع من الاستثمار لحشد المياه بهدف تلبية الطلب الموجه للاستهلاك البشري، الفلاحي والصناعي من خلال التوجه لتحلية مياه البحر، حيث تمّ وضع مسألة تثمين المياه ضمن أولويات العمل الحكومي بما أنّ الرئيس تبون قد حدد نسبة 40 بالمائة من المياه المعاد معالجتها.

رمزي أحمد توميات

27 سبتمبر، 2023

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