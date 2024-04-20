فايد يعرض بواشنطن تطور الإطار الاقتصادي الجزائري و يتباحث سبل تقوية التعاون الثنائي مع الإتحاد الأوروبي طاقويا

إلتقى وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الجمعة، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عثمان ديوني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي وفريقه، فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي “FMA”، بالإضافة إلى باولو جينتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية.

و جاء ذلك، في إطار مشاركة وزير المالية، في أعمال اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

و عرض فايد خلال هذه اللّقاءات، حسب بيان وزارة المالية، التطور الأخير للإطار الاقتصادي الكلي للاقتصاد الجزائري، والنتائج الإيجابية التي نتجت عنه.

كما اغتنم وزير المالية، هذه الفرصة لإبلاغ محاوريه بالتدابير التي اتبعتها الحكومة الجزائرية والإصلاحات المتخذة، لا سيما لتسهيل وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين إدارة المالية العمومية، وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية، فضلا عن تعزيز التنويع الاقتصادي والصادرات خارج المحروقات (غير الهيدروكربونية).

وخلال لقائه مع مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية، ناقش الطرفان وضعية التعاون الثنائي في مجال الطاقة، فضلا عن تعزيز المكانة الجزائرية في السوق الأوروبية.

كما ركّزت المناقشات، حسب ذات المصدر، على سُبل ووسائل تقوية هذا التعاون في مجالات جديدة، مثل الطاقات المتجددة، وكذلك الهيدروجين.

كما تم التطرق إلى مسألة تنويع الاقتصاد الجزائري ومساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال استثمارات كبيرة في هذا الاطار.

هذا شارك وزير المالية، لعزيز فايد، الخميس المنصرم، في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للبنك الدولي بشأن مشروع رأس المال البشري، كما حضر أمس الجمعة، اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية CMFI.

و تجدر الإشارة إلى أن مشروع رأس المال البشري، هو مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز وتحسين الاستثمارات في السكان من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي الشامل.

و جمعت نسخة 2024 من الاجتماع الوزاري حول مشروع رأس المال البشري، حوالي 50 دولة، ممثلة بوزراء ماليتها، وركزت بشكل أساسي على التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي “IA” على تنمية رأس المال البشري.

واتفق المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، ستعزز هذه الظاهرة اكتساب مهارات جديدة وتوسيع المعرفة بين السكان. وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد في تحسين نطاق ونوعية الخدمات العامة، لا سيما في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية. وأخيرا، من المرجح أن يعمل الذكاء الاصطناعي على زيادة الفرص المتاحة لرأس المال البشري وتعزيز إنتاجية الموظفين، على الرغم من أن آثاره السلبية المحتملة على خلق فرص العمل لا تزال صعبة التنبؤ في الوقت الحالي.

و من أجل اغتنام الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي أثناء معالجة المخاطر المحتملة، أوصى الاجتماع الوزاري الشركات والحكومات والمنظمات الدولية بالاستعداد للتعلم والتكيف مع الموجة التالية من التقنيات الرقمية.

كما شارك، وزير المالية، في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية “CMFI”، وفي اجتماعات الربيع هذه، قدّمت اللجنة تقريرا إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، عن آخر التطورات في مجال الإشراف على النظام النقدي والمالي الدولي وإدارته، فضلا عن التدابير التي يتعين اتخاذها في حال وقوع أحداث يمكن أن تعطل هذا النظام.

شرف الدين عبد النور