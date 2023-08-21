فايد: خط الجزائر – جوهانسبورغ سيكون رمزا قويا للروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين

أشرف اليوم الاثنين وزير المالية لعزيز فايد، على الافتتاح الرسمي لأول رحلة جوية تربط مباشرة بين الجزائر وجوهانسبورغ.

وجاء ذلك خلال كلمة له عند وصوله لمطار جوهانسبورغ للمشاركة في منتدى “البريكس” بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و قال فايد ان: “هذا الخط سيسمح بتعزيز العلاقات الاقتصادية والإستراتيجية بين بلادنا وجمهورية جنوب إفريقيا”، مُتوجها بالشكر لكل الإطارات التي ساهمت في إنجاح هذه العملية.

وأوضح ذات المتحدث أن هذه الخطوة تؤكد عمق العلاقات التي تربط بين الشعب الجزائري وجنوب إفريقي والتعاون المتنامي بينهما.

وأكد وزير المالية على أنه على يقين أن هذا الخط الجوي الجديد لن يكون مجرد وسيلة نقل فقط بل سيكون رمزا قويا للروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وأضاف نفس المسؤول بالقول: “سيسمح هذا الخط بربط شمال القارة الإفريقية بجنوبها كما سيساهم في زيادة التبادلات التجارية ويوفر وسيلة فعالة لتبادل البضائع والخدمات”.

كما كشف فايد أن هذا الانجاز سيكون إضافة مهمة للقطاع الجوي لكلا البلدين ويترجم مدى التفاني والاهتمام من طرف رئيسي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية معربا عن استعداد الجزائر لتعزيز روابط التعاون مع جميع مناطق العالم.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “أعبر عن استعدادنا التام لدعم كل جهود التنمية من خلال تقديم كل التسهيلات من خلال المرافقة الدائمة في هذا الشأن”.

رمزي أحمد توميات

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