فايد بالرياض للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

توجّه وزير المالية، لعزيز فايد، أمس السبت، إلى الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بصفته محافظ الجزائر لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف.

و ستحمل الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في طبعتها الخاصة بسنة 2024، المنعقدة في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أفريل الجاري، شعار “الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار”.

وستتزامن هذه الاجتماعات، حسب بيان وزارة المالية، مع الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء هذه المؤسسة التي تشهد مشاركة رفيعة المستوى، تضمّ رؤساء الحكومات ووزراء المالية والاقتصاد في العالم العربي والإسلامي، وكذا قادة مؤسسات التنمية والقطاع الخاص.

هذا وسيشارك الوفد الذي يقوده وزير المالية، من دائرته الوزارية، بموجب هذه الجمعيات في دورات مجالس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المكرسة لمناقشة المسائل القانونية ودراسة أنشطة هذه المؤسسة وفروعها، فضلا عن اعتماد التقارير السنوية للأنشطة المالية للمؤسسات التي تتألف منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

كما سيغتنم وزير المالية، الفرصة، على هامش مشاركته، للقاء عدد من نظرائه، إلى جانب بعض المسؤولين عن المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بغية تبادل وجهات النظر حول التحديات المتعددة التي تواجه مختلف الاقتصادات، ومناقشة الآفاق الاجتماعية الاقتصادية للمنطقة، وكذا تقصّي إمكانية إيجاد سبل جديدة للتعاون والشراكة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية، هو مؤسسة تنموية متعددة الأطراف، تأسست سنة 1974، قصد تعزيز التنمية البشرية الحقيقية، بالتركيز على جهوده ذات الصلة بالجوانب التي تكتسي أولوية من شأنها الإسهام في تقليص فجوة الفقر وتحسين مجال الصحة وترقية التعليم وتعزيز الحوكمة، وتصبو إلى تحقيق هدف ازدهار الشعوب.

و تشكلت منذ ذلك الحين، كمجموعة مؤسسات متخصصة من خلال إنشاء أربعة فروع أخرى، على غرار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والصندوق الإسلامي للتنمية.

كما يتألف البنك الإسلامي للتنمية من 57 دولة عضو، حيث عرف انضمام الجزائر شهر فبراير من عام 1975، باعتبارها عضوا مؤسسا، يحتل حاليا المرتبة العاشرة من حيث ملكية أسهم رأس مال هذه المؤسسة.

شرف الدين عبد النور