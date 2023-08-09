فازية دحلب: التوجه إلى تثمين ورسكلة النفايات كاستراتيجية تسمح بتقليل حجم النفايات الموجهة للردم و يساهم في خلق الثروة

صرحت وزيرة البيئة فازية دحلب، خلال زيارة العمل والتفقد التي قامت بها أمس، لولاية سوق أهراس، أنه لا مفر من التوجه إلى تثمين ورسكلة النفايات كاستراتيجية تسمح بتقليل حجم النفايات الموجهة للردم مما يطيل عمر استغلال الخنادق ويساهم في خلق الثروة، حسب ما أورده بيان وزارة البيئة و الطاقات المتجددة.

و اطلعت فازية دحلب، عند زيارتها للمفرغة العمومية المراقبة ببلدية تاورة، رفقة الوفد المرافق، على وضعيتها التي تعرف تشبعا فاق القدرة الاستعابية للمفرغة مما يدعوا إلى اغلاقها، كما تلقت الوزيرة، عرضا حول مشروع إزالة المفارغ العشوائية لبلدية تاورة، و هو المشروع الذي تموله الوزارة ويتم إنجازه من طرف الوكالة الوطنية للنفايات، يضيف المصدر.

ومن مركز الردم التقني ببلدية سوق أهراس، اطلع الوفد على وضعية الخندق المتشيع 100%، حيث أعلنت وزيرة البيئة عن استفادة الولاية من مشورع انجاز مركز جديد للردم التقني للنفايات، يفيد ذات البيان.

بعدها، عاين الوفد ورشة تابعة للمؤسسة العمومية الولائية المكلفة بالنظافة والتحسين الحضري، أين تم التعرف على نشاط المؤسسة بالإضافة إلى الاستماع لعرض مشروع “رسكني” الذي يشجع شباب الولاية على الاستثمار في الاقتصاد الدائري في مبادرة حسنة من طرف المؤسسة، حسب بيان الوزارة. شرف الدين عبد النور

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