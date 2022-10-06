غوتيريش يشيد بجهود الوساطة الجزائرية في مالي

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالجزائر كونها رئيسة للوساطة الدولية نظير إلتزامها لصالح السلم في مالي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في الفقرة 83 لآخر تقرير له حول مالي المقدم لمجلس الأمن: “أشيد بالجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية نظير إلتزامها لصالح السلم في مالي وأرحب بنتائج آخر دورة للجنة متابعة الإتفاق”.

وكانت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر قد عقدت مطلع شهر سبتمبر الفارط اجتماعها رفيع المستوى الـ6، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

هذا ودعا المشاركون المجموعة الدولية لتعزيز دعمها لإستكمال تطبيق هذا الإتفاق.

رمزي أحمد توميات

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