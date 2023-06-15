غوتيريش يدعو للتصدي لخطاب الكراهية عبر الإنترنت

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة التصدي لخطاب الكراهية عبر الإنترنت والاستثمار في التماسك الاجتماعي.

وجاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام والحفاظ عليه.

وقال غوتيريش إن :”الكراهية تمثل خطرا على الجميع، لذا فإن محاربتها يجب أن تكون وظيفة للجميع ويجب علينا بشكل جماعي تعزيز دفاعاتنا ضد الكراهية”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “يتعين علينا لجم الكراهية التي تنتشر عبر الإنترنت في إطار جهد مشترك على ميثاق رقمي عالمي من أجل مستقبل رقمي مفتوح وحر وشامل وآمن للجميع، يرتكز بقوة على حقوق الإنسان وعدم التمييز”.

في حين شدد الأمين العام على أن الكراهية تتجذر في تربة الجهل والخوف، حيث قال:”ولكن عندما نثري تربة المعرفة بالحقائق والعلم والدقة التاريخية، لا يمكن أن تنتشر الكراهية مثل العشب القاتل”

وأضاف نفس المسؤول بالقول:”هذا يعني ضمان جودة التعليم للجميع، في كل مكان، بما في ذلك النساء والفتيات هذا يعني دعم أنظمة التعليم التي تغرس احترام العلم وتحتفل بالإنسانية بكل تنوعها هذا يعني زيادة كبيرة في تمويل التعليم وبناء السلام والتضامن العالمي”.

رمزي أحمد توميات

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