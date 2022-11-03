غوتيريش: سعيد بمشاركتي في القمة العربية ومتضامن مع الجزائر وشعبها

غوتيريش: سعيد بمشاركتي في القمة العربية ومتضامن مع الجزائر وشعبها

أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن امتنانه لتواجده في الجزائر للمشاركة في القمة العربية، مؤكدا على أن الجامعة العربية تعتبر شريكا جد مهم بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال غوتيريش على هامش القمة العربية المنعقدة في الجزائر “نعمل سويا من أجل الأمن والسلام والتنمية. وأنا مسرور بالقيام بذلك هنا في الجزائر”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”بالرغم من أنني برتغالي، إلا أن الجزائر لعبت دورا مهما في دعم الحركات التحررية في الدول الإفريقية”.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة قائلا :”تواجدي هنا في الجزائر هو فرصة للتعبير عن امتناني وتضامني مع الجزائر وشعبها”.

رمزي أحمد توميات

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