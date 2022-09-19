غلق مطار عين صالح بداية من يوم غد 

أعلنت اليوم الاثنين، شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، أنه سيتم غلق مطار عين صالح، ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت الجوية الجزائرية، أنوغلق مطار عين صالح سببه إنطلاق أشغال الإصلاح والترميم على مستوى مهبط المطار ابتداء من 20 سبتمبر 2022.

وحسب نص البيان. فإنه عقب غلق مطار عين صالح سيتم تحويل جميع رحلاتها المبرمجة من مطار عين صالح إلى مطار أدرار. إبتداء من 20 سبتمبر المصادف ليوم غد الثلاثاء. وسيستمر ذلك طوال فترة الأشغال.

كما التزمت الجوية الجزائرية بإعلام الزبائن والمسافرين بأية مستجدات قد تطرأ، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش