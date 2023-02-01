غلق بعض الطرقات بسبب تراكم الثلوج
كشفت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، عن قطع بعض الطرق بسبب تراكم الثلوج بها.
وأوضحت ذات المصالح، أن الطرق المعنية بالغلق تتمثل في:
1-تيزي وزو :
الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.
الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.
الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونان.
2-االبويرة :
الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.
الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.
أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.
وكما دعت مصالح الدرك الوطني، مستعملي الطريق بتوخي الحيطة و الحذر.
حورية سعداوي