غلق العديد من الطرقات الوطنية والولائية بسبب نشوب حرائق الغابات

24 يوليو، 2023
19 حريقا شهدتها ولاية بجاية أمس الأحد

تسببت الحرائق التي نشبت في عدة ولايات من الوطن اليوم في غلق الكثير من الطرقات الولائية والوطنية، حسبما أفاد به مركز التنسيق والإعلام المروري التابع للدرك الوطني.

ووفقا للمصدر، فإن الطرقات تتمثل في الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية بالضبط على مستوى بلدية مالبو، الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، بالضبط على مستوى بلدية توجة في ولاية بجاية.

وعلى مستوى ولاية جيجل، فإن الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية بالضبط على مستوى منطقة بولخماس بلدية زيامة منصورية، مغلق بسبب نشوب حريق.

بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 135 ب الرابط بين بلديتي الشحنة وأولاد عسكر على مستوى منطقة أولاد بوزيد، يضيف ذات المصدر.

ليديا كبيش

24 يوليو، 2023

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