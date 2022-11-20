الرئيسية/الأولى/غلق الطريق الرابط بين البويرة وتيزي وزو بسبب الثلوج غلق الطريق الرابط بين البويرة وتيزي وزو بسبب الثلوج 20 نوفمبر، 2022 أعلنت اليوم الأحد، مصالح الدرك الوطني، عن غلق الطريق الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بسبب تساقط الثلوج. وحسب ذات المصالح، فان الأمر يتعلق بالطريق الوطني رقم 15 الرباط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالضبط بـ “بفج تيروردة”. كما نصحت المصالح الدرك الوطني مستعملي هذا الطريق بالإستفسار عن حالة شبكة الطرقات قبل التنقل للسفر. رمزي أحمد توميات شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 20 نوفمبر، 2022 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة