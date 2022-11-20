غلق الطريق الرابط بين البويرة وتيزي وزو بسبب الثلوج

أعلنت اليوم الأحد، مصالح الدرك الوطني، عن غلق الطريق الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بسبب تساقط الثلوج.

وحسب ذات المصالح، فان الأمر يتعلق بالطريق الوطني رقم 15 الرباط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالضبط بـ “بفج تيروردة”.

كما نصحت المصالح الدرك الوطني مستعملي هذا الطريق بالإستفسار عن حالة شبكة الطرقات قبل التنقل للسفر.

رمزي أحمد توميات