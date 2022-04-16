غرق سفينة تحمل 750 طن من الوقود قبالة سواحل تونس

غرق سفينة تحمل 750 طن من الوقود قبالة سواحل تونس

غرقت اليوم السبت، سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود، إثر تعرضها لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

وكانت وزارة البيئة التونسية، قد أعلنت أنه تم إجلاء طاقم السفينة المكون من 7 أشخاص، كاشفة أن السفينة التجارية “كسيلو” ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم “آي إم أو 7618272”. و

وحسب المصدر، فقد كانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا، لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.

وعليه سمح لها بالرسو على بعد حوالي 7 كيلومترات عن سواحل خليج قابس، إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.

وأفادت المصالح التونسية، أن وزارات الدفاع والداخلية والنقل وإدارة الجمارك تعمل على تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها، مبرزة أن الوضع حاليا تحت السيطرة.

ليديا كبيش

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