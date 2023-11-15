نحو غرس مليون نخلة للنهوض بشعبة التمور

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفي عبد الحفيظ هني، أنه سيتم غرس مليون نخلة هذا الموسم. وننتظر 15 مليون قنطار من التمور.

وجاء ذلك بمناسبة افتتاح الصالون الدولي للتمور الذي تنظمه الغرفة الوطنية للفلاحة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تحت شعار : “تمورنا … أصالة و اقتصاد مستدام “

وأكد هني أن شعبة النخيل، تعتبر إحدى الأنظمة الإنتاجية الهامة بجنوبنا الكبير، أصبحت اليوم تحتل حيزا هاما في سياسة التنمية الفلاحية والريفية بالنظر لوزنها البالغ الأهمية في الإقتصاد الوطني لما تُدِرُّهُ من مداخيل بالعملة الصعبة من خلال تصدير التمور.

وأضاف ذات المتحدث، أن مخطط تنمية قطاع الفلاحة والتنمية الريفية الممتد إلى آفاق 2030، قد خصص برنامجا هاماً لتطوير وتنمية ثروة النخيل لا سيما من خلال تكثيف و تنويع زراعة النخيل عبر غراسات جديدة من أجل رفع الانتاج وتلبية الطلب المتزايد سواء على المستوى السوق الوطنية أو التصدير.

وكذا تحسين المردود و تثمين التمور بمختلف أنواعها، سيما من خلال التعريف بها. بالإضافة كذلك إلى تعزيز الحماية الصحية النباتية لمزارع النخيل ضد الامراض والافات التي تهدد الانتاج.

وتكثيف المراقبة في الميدان، باستعمال الطائرات المسيرة و إدخال التقنيات العصرية الأخرى على غرار التشخيص الجزيئي للأمراض. وترقية الصادرات من التمور عن طريق تثمين أصناف جديدة، إضافة الى صنف “دقلة نور” من أجل تنويع الأسواق والمداخيل.

في حين أعلن وزير الفلاحة عن الشروع ابتداءً من هذا الموسم 2023-2024 في برنامج غرس مليون نخلة. ذلك بالأخذ بعين الاعتبار التنوع البيولوجي الذي تزخر به مناطقنا الصحراوية، حيث تم احصاء 1000 صنف من التمور.

كما كشف نفس المسؤول أن الجزائر تحصي حاليا 19.196.088 نخلة. منها 16 390 521 نخلة في طور الانتاج، حيث استقر الإنتاج الوطني من التمور في حوالي11 مليون قنطار خلال السنتين الأخيرتين 2021 و 2022 .

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...