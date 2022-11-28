غرداية تحتضن جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

تحتضن ولاية غرداية يوم 12 جانفي المُقبل مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في دورتها الثالثة والتي بلغ عدد المترشحين لها 132 عملا.

وحسب بيان للمحافظة السامية للأمازيغية، فان الطبعة الثالثة للجائزة تأتي في سياق الاحتفال بعيد يناير 2973 الذي تشرف على تنظيمه المحافظة.

وأضاف البيان ، أنه بعد إغلاق باب الترشحات على المنصة في 26 نوفمبر 2022، تم استقبال 132 عملا موزعا على المحاور التنافسية للجائزة كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي’.

هذا وستشرع لجنة تحكيم الجائزة المذكورة، ابتداء من هذا الأسبوع في قراءة وتحليل الأعمال المُرشحة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مجال من أعمال أدبية وأبحاث في اللسانيات وفي التراث وفي مجال التكنولوجيا والرقمنة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء هذه الجائزة بمبادرة من المحافظة السامية للأمازيغية، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-228 تجسيدا لأحكام الفقرة 4 من الديباجة والمادة 4 من الدستور.

والتي تهدف إلى تحديد مبادئ وآليات تعزيز وتطوير اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية من خلال تعزيز الإنجازات الأدبية والمعرفية في جميع المتغيرات اللغوية الأمازيغية المستخدمة في الجزائر.

وتكمن الغاية من الجائزة في “تشجيع البحث والإبداع و السعي الدائم لإثراء هذه اللغة من خلال إبراز النوعية والعمل على نشرها والترويج لها، يُضيف بيان المحافظة السامية للأمازيغية.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...