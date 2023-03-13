غداء عمل يجمع رئيس الجمهورية ونائب رئيس اللجنة الأوروبية

جمع غداء عمل اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. نائب رئيس اللجنة الأوروبية، بحضور إطارات سامية، من الجانبين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر عن الجانب الجزائري عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية. عمّار بلاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، والجالية الوطنية بالخارج. محمد أمين بن شريف مدير عام أوروبا بوزارة الخارجية.

أما عن الجانب الأوروبي توماس إيكرت سفير ممثلية الاتحاد الأوروبي بالجزائر. هيلان لوغال مديرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبي. رافاييل ديير رئيس ديوان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي.

رمزي أحمد توميات

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