غاز أحادي الكربون: وفاة 5 أشخاص وإنقاذ 64 آخرين خلال يومين

22 يناير، 2022

تلقي 5 أشخاص حتفهم اختناقا بغاز أحادي الكربون خلال ال 48 ساعة الأخيرة، في حين تم إنقاذ 64 آخرين حسبما أعلنت عنه المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها.

وحسب نص البيان فقد جاءت أثقل حصيلة في ولاية الجلفة بوفاة 03 أشخاص من جنس ذكر يبلغون من العمر 27 سنة، 24 سنة و 21 سنة ، مختنقين بالغازات المحروقة المنبعثة من عادم السيارة المركونة داخل مرأب لمسكن بمنطقة قوعار بلدية عين أفقة.

ووفقا لذات البيان، فقد تم تسجيل وفاة شخص في بجاية يبلغ من العمر 47 سنة مختنق بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة بالمنزل العائلي الكائن بقرية شلهاب بلدية أميزور.

في حين تم تسجيل حالة الوفاة الأخيرة، بولاية تلمسان لشخص يبلغ من العمر 60 سنة مختنق بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة بالمنزل العائلي الكائن بقرية الغرايمة بلدية جبالة .

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الدفاع: تخرج 6 دفعات لضباط الدرك الوطني

وزارة الدفاع: تخرج 6 دفعات لضباط الدرك الوطني

27 يونيو، 2021
Photo of أبي بشرايا: عدالة قضية الصحراء الغربية حشدت الدعم والتأييد الدوليين عبر العالم

أبي بشرايا: عدالة قضية الصحراء الغربية حشدت الدعم والتأييد الدوليين عبر العالم

11 مايو، 2021

تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

14 نوفمبر، 2020
Photo of رغم أنّه أثبت تراجع الولايات المتحدة عن تغريدة ترامب: المخزن المغربي يُحرّك آلة الكذب لصناعة انتصارات وهمية على هامش القرار 6202 لمجلس الأمن

رغم أنّه أثبت تراجع الولايات المتحدة عن تغريدة ترامب: المخزن المغربي يُحرّك آلة الكذب لصناعة انتصارات وهمية على هامش القرار 6202 لمجلس الأمن

2 نوفمبر، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: