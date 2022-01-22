غاز أحادي الكربون: وفاة 5 أشخاص وإنقاذ 64 آخرين خلال يومين

تلقي 5 أشخاص حتفهم اختناقا بغاز أحادي الكربون خلال ال 48 ساعة الأخيرة، في حين تم إنقاذ 64 آخرين حسبما أعلنت عنه المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها.

وحسب نص البيان فقد جاءت أثقل حصيلة في ولاية الجلفة بوفاة 03 أشخاص من جنس ذكر يبلغون من العمر 27 سنة، 24 سنة و 21 سنة ، مختنقين بالغازات المحروقة المنبعثة من عادم السيارة المركونة داخل مرأب لمسكن بمنطقة قوعار بلدية عين أفقة.

ووفقا لذات البيان، فقد تم تسجيل وفاة شخص في بجاية يبلغ من العمر 47 سنة مختنق بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة بالمنزل العائلي الكائن بقرية شلهاب بلدية أميزور.

في حين تم تسجيل حالة الوفاة الأخيرة، بولاية تلمسان لشخص يبلغ من العمر 60 سنة مختنق بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة بالمنزل العائلي الكائن بقرية الغرايمة بلدية جبالة .

رمزي أحمد توميات

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