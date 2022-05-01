وجه المدير العام للشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية كريم عياش، رسالة تهنئة إلى كافة إطارات وعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بمناسبة حلول عيد الفطر الفطر واليوم العالمي للعمّال.

وقال عياش “إننا اليوم نحمل على عاتقنا جميعا، عمالا وإطارات، مسؤولية مواصلة تلك الجهود من أجل استعادة المكانة الطبيعية والمستحقة لشركتنا العريقة في قلب الاقتصاد الوطني، شركة مواطنة تضع واجب خدمة المواطن في مرکز اهتماماتنا وعملنا اليومي”.

كما أكد ذات المتحدث عزم المديرية العامة على تجسيد مخطط إصلاح وعصرنة الشركة، من أجل تقديم أفضل خدمة للزبائن وتصحيح كافة الاختلالات المسجلة.

وقال المدير العام:”إنني على قناعة أن هذا الهدف النبيل لن يتحقق إلا من خلال ترسيخ ثقافة التعاون والتضحية والتآزر وروح الفريق التي طالما ميزت شركتنا عبر الأجيال”.

كما أكد نفس المسؤول عدم ادخاره جهدا في سبيل توفير ظروف العمل المناسبة وإيجاد الحلول اللازمة من أجل بيئة عمل آمنة ومحفزة للجميع، وسنواصل بالخصوص معالجة كافة الملفات والوضعيات العالقة على مستوى تسيير الموارد البشرية لتحقيق أقصى شروط العدالة والشفافية في هذا المجال.

رمزي أحمد توميات

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