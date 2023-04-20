عيد الفطر 2023: مكالمات هاتفية من الثابت إلى الثابت بـ صفر (0) دج (بيان)

20 أبريل، 2023

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يسر اتصالات الجزائر أن تعلن عن عرضها الترويجي لخدمة الهاتف الثابت.

في هذا الصدد، تقترح اتصالات الجزائر خلال يومي العيد مكالمات هاتفية بـ صفر (0) دينار وغير محدودة من الثابت إلى الثابت وشبكة VoLTE عبر كامل التراب الوطني.

كما يستفيد الزبائن المشتركون في عرضIdoom Fixe الاستفادة من مكالمات بسعر 2 دج/الدقيقة من الهاتف الثابت إلى جميع شبكات الهاتف النقال.

علاوة على ذلك، تبقى اتصالات الجزائر في خدمة زبائنها من خلال افتتاح وكالاتها التجارية خلال ثاني أيام عيد الفطر.

في هذا الصدد، سيتم ضمان الدوام من 10.00 سا إلى 15.00 سا بالنسبة للمناطق الشمالية و من 08.00 سا إلى 13.00 سا بالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن.

الوكالات التجارية المعنية بالدوام في الجزائر العاصمة هي: الرويبة، برج البحري، القبة، المحمدية، بن مهيدي، بئر مراد رايس، حيدرة، زرالدة، عين البنيان، الأبيار، بن عكنون.

فيما يخص الولايات الأخرى، سيتم ضمان الدوام على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجد بمقر المدينة.

وبهذه المناسبة، تتقدم اتصالات الجزائر بأحر التهاني والتبريكات لكافة الجزائريات والجزائريين مع تمنياتها لهم بمزيد من السعادة والرخاء والازدهار.

– عيد فطر مبارك –

اتصالات الجزائر

20 أبريل، 2023

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