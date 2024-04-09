عيدنا نصرنا… وتبقى القدس موعدنا !!

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وطابت اوقاتكم وتقبل الله طاعاتكم ، و رمضان كريم ..

كما هو معلوم ، فقد أعلنت المراكز الفلكية المحلية و الدولية، ليلة البارحة، أن استطلاع رؤية هلال شوال يوم الاثنين الموافق لـ 29 رمضان 1445 في العديد من الدول العربية مستحيلة، نظرا لغروب القمر كليا قبل غروب الشمس، مما يعني أن أول أيام عيد الفطر 2024 سيكون بحول الله يوم الأربعاء الموافق لـ 10 من أبريل 2024.

وهذا يعني ككل عام للمسلمين خصوصا، أن رمضان راحل والعيد قادم، تلك هي سنة الخالق في خلقه، و بهذه المناسبة السعيدة، رغم محنتنا الغائرة ونزيف شرايين أمتنا في ربوع أوطاننا الفسيحة، من طنجة الى جاكرتا مرورا بغزة فلسطين، تبقى القدس موعدنا، و محراب صلواتنا و ملتقى جهودنا و زكاتنا وتضحياتنا

أ وكما قال سيدي العلامة الشيخ محمد البشيرالإبراهيمي رحمه الله، في مثل هذا اليوم، بمناسبة العيد:”

” أيها المسلمون : عيدكم مبارك إذا أردتم، سعيد إذا استعددتم. لا تظنوا أنَّ الدعاء وحده يردُّ الاعتداء، إنَّ مادة دعا يدعو، لا تنسخ مادة عدا يعدو، وإنما ينسخها أعدَّ يعدُّ، واستعدَّ يستعدُّ، فأعدوا واستعدوا تزدهر أعيادكم وتظهر أمجادكم.”

أيها الإخوة والاخوات، أيها الأفاضل والفضليات،

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا. وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أرغـب، وللجنة أسبق !!

أسعد الله أيام أعماركم بكل خير، و عمر ما تبقى من أعمار أهالينا بالصحة و العافية .. وعيدكم مبارك سعيد بألف خير .. و صحى عيدكم !

مع خالص تحياتي ومودتي لكل الأحباب وجميع الأصحاب، خاصة من القراء و الكتاب !!

و السلام على النبي الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى !!

أخوكم :

محمد مصطفى حابس : جنيف / سويسرا

معجب بهذه: إعجاب تحميل...