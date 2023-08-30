عون يأمر بوضع برنامج استعجالي لا يتعدى شهر أكتوبر لصيانة المنطقة الصناعية عين البيضاء

استهل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، زيارته إلى ولاية ام البواقي اليوم الاربعاء، بتفقد مقر المؤسسة العمومية “كابراف CAPREF التابعة لمجمع العمومي ديفندوس لصناعة الغرف الصحراوية والبناء الجاهز بعين مليلة والمتواجد بمنطقة الصناعية -عين مليلة، أين تلقى عرضا تشخيصيا حول المؤهلات والامكانات الاستثمارية التي تميز الولاية.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فبخصوص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، فقد بلغ عددها 15573مؤسسة، ما يمثل كثافة 19 مؤسسة ل1.000 ساكن، وهي نسبة تقل عن المعدل الوطني الذي يقدر ب 29 مؤسسة لكل 1000 نسمة

ووفقا لنص البيان، توضف هذه المؤسسات 227876 عامل، موزعة على مختلف قطاعات النشاط يتهيمن عليها قطاع، الخدمات:60.62 %، البناء والأشغــال العموميــة: 24.15 %، والصناعة: 14.37%.

ويقدر عدد المؤسسات العمومية التابعة للقطاع الصناعي بثمانية 08مؤسسات عمومية، كما قدر عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي ب2.101 من المجموع الإجمالي للمؤسسات، حيث يحثل فرع المواد الغذائية المرتبة الأولى، ثم يليه فرع مواد البناء وصناعة الخشب والورق،

اما فيما يخص عدد المؤسسات الناشطة في الصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية فيقدر عددها بـ15 مؤسسة منها 07 مؤسسات نشطة و 08 في طور الإنجاز.

وبالنسبة الى وضعية وضعية العقار الصناعي، تتوفر الولاية على 1066 هكتار، كوعاء عقاري مخصصة لاحتضان المشارع الاستثمارية المنتجة، موزعة على ثلاث مناطق صناعية بمساحة إجمالية تقدرب 692 هكتار، منها منطقتين نشطة (عين البيضاء وعين مليلة) ومنطقة صناعية جديدة (أولاد قاسم) بمساحة تقدر ب 400 هكتار، في طور الانجاز، و15 منطقة نشاط.

كما قدم الرئيس المدير العام للمؤسسة ديفاندوس مناطق الصناعية عرض حال للمنطقة الصناعية عين البيضاء ،حيث طلب الوزير للمسؤول الاول المؤسسة بوضع برنامج استعجالي لا يتعدى شهر أكتوبر لصيانة المنطقة الصناعية عين البيضاء من الشبكات الطرقات ،المجاري والإضاءة مع تدعيم المنطقة بالحراسة

وطلب التنسيق التام والدائم مع السلطات المحلية بخصوص منطقة الصناعية عين مليلة وذلك لاستلام تسيرها في اقرب الاجال.

رمزي أحمد توميات

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