عون يُدشّن مؤسسة Advanced Pro Pack Print لإنتاج مواد التوظيب والتغليف

دشّن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم، بولاية البليدة، مؤسسة Advanced Pro Pack Print التابعة للشركة القابضة مدار، والمتخصصة في إنتاج مواد التوظيب والتغليف، حيث توظف المؤسسة 50 عاملا، وسيصل العدد إلى 150 عاملا نهاية السنة الجارية.

ودعا الوزير علي عون، خلال تجوله بالمصنع العمال إلى ضرورة الحفاظ على معايير السلامة والنظافة، وأشاد بالجهود المبذولة من قبلهم مؤكدا أن المصنع سيساهم في تحقيق اكتفاء السوق من مواد التعليب والتوظيب نظرا للامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها.

كما أكد الوزير أن الهدف من هذه الزيارة هو تشجيع العمال وإعطاء التوجيهات اللازمة لتكثيف الإنتاج الذي سيخفف من فاتورة الاستيراد التي تعتبر أولوية من أولويات الحكومة الجزائرية في جميع المجالات، حسب بيان وزارة الصناعة.

شرف الدين عبد النور