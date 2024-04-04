عون يقف على برنامج تنفيذ مخطط عمل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني للسنة الجارية

ترأس اليوم الخميس، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بمقر الوزارة، إجتماعا تنسيقيا لمدراء الصناعة للولايات، لتقييم حصيلة نشاطاتهم والوقوف على برنامج تنفيذ مخطط عمل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني للسنة الجارية، وهذا بحضور الأمينة العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والمدراء العامون للوزارة.

و استمع عون، في بداية اللقاء، حسب بيان الوزارة، لمختلف الإنشغالات التي طرحها مدراء الصناعة لمختلف الولايات، أين شدّد على ضرورة تحسين أدائهم على المستوى المحلي وتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص رفع العراقيل.

كما أسدى وزير الصناعة، خلال هذا الاجتماع، عدة تعليمات تمثلت في، تكثيف الجهود في سبيل مرافقة المستثمرين ورفع العراقيل على الإستثمارات العالقة، مرافقة المؤسسات الناشطة العمومية والخاصة ومتابعة عمليات إنجاز وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على مستوى الولايات، و تطوير الشعب الصناعية والرفع من التنافسية الصناعية وحجم التصدير.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...