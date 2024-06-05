عون يضع حجر الأساس لبناء ثلاثة مواقع لإنتاج المواد الأولية بباتنة

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، خلال زيارة عمل و تفقد إلى ولاية باتنة، أمس الثلاثاء، رفقة وزير الري، طه دربال، ووالي الولاية، محمد بن مالك، بوضع حجر الأساس، لبناء ثلاثة مواقع لإنتاج المواد الأولية.

و خُصص الموقع الأول، المخصص لإنتاج بلورات الأنسولين، حيث يعتبر إنجازًا هامًا، نظرا لكونه الأول من نوعه على مستوى إفريقيا، بحيث تصل قدرته الإنتاجية السنوية إلى 1500 كيلوغرام.

و ستتمكن هذه الوحدة، حسب بيان وزارة الصناعة، من تلبية احتياجات السوق الوطنية، وتحقيق فائض مخصص للتصدير.

كما يُقدّر الإستثمار في هذا المشروع، بـ 1.7 مليار دينار جزائري، حيث يمتد على مساحة 5000 متر مربع، أين سيوفر أكثر من 200 فرصة عمل، و تشمل عملية الإنجاز المقررة على مدار 36 شهرًا، نقلًا للتكنولوجيا.

و خُصّصت الوحدة الثانية، حسب ذات المصدر، لإنتاج المواد الأولية للباراسيتامول وحمض الساليسيليك، حيث ستبلغ قدرتها الإنتاجية 2000 طن سنويًا.

و تُقدّر تكلفة هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 6000 متر مربع، بـ 675 مليون دينار جزائري، سيتم إنجازه بالشراكة مع الشركة الإيرانية IPF، بحيث تبلغ مدة الإنجاز 18 شهرًا مع نقل التكنولوجيا، كما أنه من المتوقع أن يدخل حيز الخدمة، خلال النصف الثاني من عام 2024.

هذا و تم تخصيص الموقع الثالث، لإنتاج مواد أولية لأمراض القلب والأوعية الدموية ومضادات مرض السكري ومضادات الإلتهابات، حيث ستبلغ قدرته الإنتاجية 4 أطنان سنويًا.

و سيتم تشييد هذا الموقع، على مساحة 10000 متر مربع، أين سيُنجز في غضون 18 شهرًا، مع نقل التكنولوجيا، بتكلفة استثمار إجمالي يقدر بــ 1.224 مليار دينار جزائري، و من المقرر أن يدخل حيز الخدمة، خلال النصف الثاني من عام 2024.

كما ستساهم إنجاز هذه المشاريع، في تقدم الجزائر بشكل كبير في مجال الصناعة الصيدلانية، وتقليل الواردات، وتعزيز سيادتها الصحية.

و أكد وزير الصناعة، أن هذه المواقع الإنتاجية تعتبر مفخرة لولاية باتنة، داعيا إلى الإسراع في إنجاز هذه المشاريع، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يؤكد في كل مرة، على إعادة مكانة مجمع صيدال إلى الصدارة.

شرف الدين عبد النور