عون يشرع في زيارة تفقدية لعدد من المشاريع بجيجل

عون يشرع في زيارة تفقدية لعدد من المشاريع بجيجل

حل اليوم السبت، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بولاية جيجل في زيارة عمل وتفقد، لمعاينة وحدات صناعية تندرج في إطار الاستثمار العمومي.

ويشمل برنامج الزيارة وفقا لوزارة الصناعة، معاينة مشروعين استراتيجيين وهما مشروع Jumagro لإنتاج وتسويق العصائر والمصبرات ومشروع kotama لانتاج الزيوت النباتية.

وتأتي هذه الزيارة تأتي في إطار مواصلة برنامج الزيارات الميدانية للمؤسسات الصناعية، المندرج ضمن مخطط تطوير القطاع للنهوض بالصناعة العمومية الوطنية بغية تعزيز الإنتاج المحلي لتغطية السوق الوطنية ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي.

ليديا كبيش

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