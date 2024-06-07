عون يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الإقتصادي الدولي

شارك وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس الخميس، في منتدى سان بطرسبورغ الإقتصادي الدولي (روسيا)، رفقة رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، كمال مولى، وعدد من رجال الأعمال الجزائريين، للوقوف على جميع الإتفاقيات بين الجزائر و روسيا، بعد الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، العام الماضي، ودعم الشراكة والتعاون بين البلدين.

و تم خلال اللقاء، بين الطرفين، تقديم عدة عروض خلال جلسة عمل جزائرية-روسية، نُظّمت قبيل الإفتتاح الرسمي للمنتدى، الذي عرف مشاركة كبيرة للعديد من الدول.

و أبرز الوزير علي عون، المكانة التي يحتلها القطاع الصناعي، في هيكل الإقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الجزائر توفر كافة التسهيلات والإجراءات للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، لتجسيد مشاريع في كافة الشُّعب والميادين.

كما ناقش الطرف الجزائري و الروسي، العديد من القضايا الإقتصادية، خاصة بعد تزايد عدد البعثات لرؤساء الشركات الروسية إلى الجزائر بشكل كبير، حيث أعرب جميع المتعاملين الروس، عن رضاهم خلال إقامتهم في الجزائر، والتبادلات التي أجروها مع المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين.

كما نظمت عدة لقاءات في الجزائر، بمختلف ولايات الوطن، بالتنسيق مع مجلس التجديدالإقتصادي، بكل من، بجاية، قسنطينة، وهران وسطيف، لتمكين المتعاملين الروس من اكتشاف أهم المناطق الصناعية.

و سمحت هذه المبادرات، حسب بيان وزارة الصناعة، بزيادة التبادلات التجارية بنسبة 2%، تقدر بالملايين من الدولارات، حيث يلتزم الطرفين بالإستمرار في هذا الإتجاه لتعزيز العلاقات الإقتصادية بشكل أكبر، وسيتم التركيز من الجانب الروسي، على تعزيز الإستيراد وتشجيع الصادرات الجزائرية إلى روسيا.

شرف الدين عبد النور