عون يدعو إلى ضرورة توسيع العلاقات الجزائرية-الإيطالية في مختلف الشعب الصناعية

إستقبل اليوم الإثنين، علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السفير الجديد للجمهورية الإيطالية بالجزائر، ألبيرتو كوتيلو، حيث تباحث معه سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وتناول الجانبان، خلال اللقاء، حسب بيان وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، واقع العلاقات الجزائرية-الإيطالية في ظل الزخم الكبير الذي عرفته الشراكة بين البلدين في الآونة الأخيرة من خلال المشاريع الإيطالية بالجزائر، حيث دعا الوزير إلى ضرورة توسيع هذه العلاقات أكثر في مختلف الشعب الصناعية، وضرورة بحث مجالات التعاون التي يمكن أن تعطي إضافة للبلدين في مجال التصنيع.

كما اتفق الطرفان في الأخير، على عقد إجتماع للجنة مشتركة في التعاون الصناعي بين البلدين في أقرب الآجال.

شرف الدين عبد النور

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