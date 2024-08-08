عون يجتمع بالرؤساء المدراء العامون للمجمعات والشركات القابضة المستفيدة من بعض الأصول والأملاك المصادرة

عقد اليوم الخميس، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، إجتماع عمل مع الرؤساء المدراء العامون للمجمعات والشركات القابضة التابعة للقطاع والتي استفادت من بعض الأصول والأملاك المصادرة وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة.

وأعطى عون خلال الاجتماع الذي يندرج في إطار تتفيذ وتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالأملاك والأصول المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية، والذي حضره ممثلين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، تعليمات تقضي بإلزامية التكفل والإشراف على هذه الوحدات في أقرب الآجال والتي يقدر عددها ب 23 مصنعا في قطاع الصناعة.

كما شدّد الوزير عون، لرؤساء المجمعات على ضرورة التقرب والتنسيق مع مصالح أملاك الدولة على المستوى المحلي للإسراع في إعداد مختلف محاضر التسليم المتعلقة بهذه العملية يوم الأحد المقبل للانتهاء من العملية.

كما تم تحويل بعض الوحدات والأصول لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة للقطاع والتي ستسوى جميعها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، حسب ما أورده بيان وزارة الصناعة.

شرف الدين عبد النور