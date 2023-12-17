عون يتحادث مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حول واقع التنمية الصناعية وعلاقتها بالتجارة الإفريقية

إستقبل، اليوم الأحد، علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ( Zlecaf)، وامكيلي ميني، للحديث عن واقع التنمية الصناعية وعلاقتها بالتجارة الإفريقية.

و في البداية، تطرق الجانبان حسب بيان وزارة الصناعة، إلى الاستراتيجية التي يجب إعتمادها لتكثيف تبادل السلع التي تُنتج في القارة بسواعد إفريقية لضمان الأمن الغذائي والصحي والتوجه نحو صناعة حقيقية في شتى المجالات.

و خلال الحديث عن أولويات هذه الصناعات، توصّل الجانبان حسب ذات المصدر، إلى تطابق كبير في الآراء والمتمثلة في الصناعة الميكانيكية لاسيما صناعة السيارات، الصناعة الغذائية والتحويلية وصناعة الدواء، حيث أكد الوزير علي عون، أن إستراتيجية الحكومة الجزائرية قد تغيرت بخصوص التعامل مع سوق السيارات في الجزائر والذهاب للتصنيع بعد مرحلة التركيب يعتبر أولية تراهن عليها الحكومة الجزائرية.

أما بخصوص صناعة الدواء، أشاد وزير الصناعة بالدور الكبير الذي لعبته الجزائر في هذا المجال، مشددا على ضرورة توفير المواد الأولية الموجودة في القارة الإفريقية لتحقيق سيادة في هذا المجال خاصة تصنيع الأدوية التي تحد من إنتشار الأمراض داخل القارة.

من جهته، أشاد الأمين العام لمنطقة (زليكاف)، بالقفزة النوعية التي حققتها الجزائر في هذا المجال خاصة بعد زيارته معارض الأدوية التي تقام بمختلف الدول الإفريقية، يضيف المصدر ذاته.

وفي الأخير، نوّه الأمين العام لــ (زليكاف ) بالدور الكبير الذي لعبته الجزائر خلال مرحلة تأسيس (زليكاف) والدعم الكبير الذي قدمته ولاتزال تقدمه الجزائر، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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