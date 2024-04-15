عون يتباحث فرص التعاون الجزائري البيلاروسي في مجال الصناعة وإنتاج الأدوية

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم، بمقر الوزارة، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا، سيرغي ألاينيك، مرفوقا بسفير جمهورية بيلاروسيا بالجزائر، سيرغي تيرنتيف.

و تباحث الطرفان، فرص التعاون بين البلدين في مجال الصناعة وإنتاج الأدوية.

كما تطرّق الجانبان، إلى ضرورة تطوير مجالات التعاون فيما يخص صناعة الجرّارات والحافلات والصناعة الميكانيكية بكل أنواعها، خاصة بعد تعليمات رئيس الجمهورية، للنهوض بهذا القطاع الحيوي والتوجه للصناعات الثقيلة، بالنظر لتطور جمهورية بيلاروسيا في هذا المجال.

كما ناقش الطرفان، حسب بيان وزارة الصناعة، مشاريع التعاون في مجال الإنتاج الصيدلاني، حيث دعا الوزير علي عون، إلى ضرورة التعاون أكثر في هذا المجال خاصة ماتعلق بأدوية الأمراض المزمنة.

كما تطرّق وزير خارجية بيلاروسيا، إلى أن الجزائر تحضى بمكانة كبيرة في أفريقيا، مايجعلها حسبه، شريكا فعّالا واستراتيجيا لجمهورية بيلاروسيا للذهاب للتصنيع والتصدير لدول إفريقيا.

و دعا عون، في الأخير، إلى تكوين لجنة مشتركة قبل نهاية شهر ماي، للتطرق لمجالات التعاون وتبادل الخبرات.

شرف الدين عبد النور