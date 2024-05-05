عون يبحث فرص التعاون مع قطر في مجال الصناعات التحويلية

عون يبحث فرص التعاون مع قطر في مجال الصناعات التحويلية

إستقبل اليوم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، وسفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز بن علي أحمد نعمة.

و استعرض الطرفان، خلال اللقاء، علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، في مجال الصناعة، أين اشاد الطرفان بتجارب المشاريع الناجحة التي تجسدت في القطاع الصناعي، وآفاق تعزيز هذه العلاقات إلى مجالات أخرى في قطاع الصناعة.

كما ناقش الطرفان، فرص التعاون في مجال الصناعات التحويلية، خاصة الغذائية، إضافة إلى الذهاب لصناعات أخرى، وهذا بالتنسيق مع الشركة الجزائرية القطرية، ومواصلة الإستثمار.

هذا و أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، عن ارتياحه الكبير للعلاقات الجزائرية القطرية، والتي تجسدت في العديد من المشاريع المربحة للبلدين.

كما دعا علي عون، إلى ضرورة التنسيق بين إطارات الوزارة ورجال أعمال القطريين، للذهاب لمشاريع أخرى في المجال الصناعي، وفتح مجالات تعاون جديدة، بما يؤسس لشراكات تخدم إقتصاد البلدين.

شرف الدين عبد النور