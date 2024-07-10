عون يبحث فرص التعاون بين الجزائر وبيلاروسيا في مجال الصناعة

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس الثلاثاء، سفير جمهورية بيلاروسيا، سيرجي تيرنتييف، لبحث فرص التعاون بين البلدين في مجال الصناعة.

وعرض الوزير عون، خلال اللقاء، إستراتيجية وزارة الصناعة للنهوض بهذا القطاع، من خلال بعث المؤسسات المتعثرة وفتح باب الاستثمار للأجانب لمواكبة التطور من خلال تشجيع التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك التدريب، والبحث العلمي والإبتكار.

كما تم حسب بيان وزارة الصناعة، بحث تعزيز آليات التعاون والشراكة في مجال الصناعات الميكانيكية التي تعتبر من الصناعات الثقيلة والهامة للبلاد.

وأشاد السفير البيلاروسي، سيرجي تيرتنتييف، من جهته، بالقدرات التصنيعية المتطورة التي تمتلكها الجزائر في مجال التصنيع، ورؤيتها الواضحة لزيادة نسب التصنيع في مختلف الفروع والوحدات، والتي تشجع كبرى الشركات البيلاروسية للتعاون وتبادل الخبرات، مؤكدا على ضرورة الذهاب إلى إبرام عقود شراكة رابح -رابح جديدة في مجال الأدوية والصناعات الميكانيكية.

شرف الدين عبد النور