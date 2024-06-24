عون يبحث سبل تعزيز التعاون الجزائري الفرنسي في قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون اليوم الاثنين، سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، حسب ما أورده بيان وزارة الصناعة.

و تطرّق الجانبان، حسب ذات المصدر، إلى ضرورة تكثيف التعاون الثنائي وكذا سبل تعزيزه.

كما شكّل هذا اللقاء، فرصة لدراسة وضع العلاقات الثنائية بين الطرفين في قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني، فضلا عن سبل تطويره وتعزيزه أكثر، تحقيقا للمصلحة المشتركة.

كما اغتنم الوزير عون، فرصة هذا اللقاء، لمناقشة العديد من القضايا التي تخص قطاع الصناعة، لاسيما ماتعلق بسوق الأدوية والمركبات.

و رحّب من جهته، السفير الفرنسي، بالجهود التي تبذلها الجزائر فيما يتعلق بالإصلاحات التي باشرتها في الآونة الأخيرة بخصوص سوق الاستثمار، داعيا إلى ضرورة مواصلة الشراكات المثمرة بين البلدين في مجال التصنيع بمختلف مجالاته.

شرف الدين عبد النور